Il Consiglio dei ministri ha approvato la Manovra. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il ministero dell'Economia in una nota, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Tra le misure la proroga degli effetti della riforma fiscale e il taglio del cuneo fiscale. La Manovra "rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'Isee. Più la famiglia è numerosa più spazi per le detrazioni. Più risorse poi alla Sanità. Meloni: "Come promesso non ci sono nuove tasse".