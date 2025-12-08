Manovra, nuovo alt della Bce sull'oro di Bankitalia, Giorgetti: "Chiariremo"

Nuovo stop della Banca centrale europea all'emendamento di FdI alla manovra sulle riserve d'oro della Bankitalia. Le "modifiche apportate" in una nuova formulazione non bastano: "Non è ancora chiaro quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista", torna a ribadire l'Eurotower. Che manda un messaggio al governo di Giorgia Meloni: "riconsideri" la proposta. Ma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti fornirà presto alla Bce, forse già martedì, "tutti i chiarimenti necessari" e - secondo quanto apprende l'agenzia Ansa - sarebbe "fiducioso che tutto si risolva". L'ultima riformulazione dell'emendamento è arrivata il 4 dicembre a Francoforte. Peraltro "non è accompagnata da alcuna relazione illustrativa che ne illustri la ratio".