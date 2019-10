Manovra, micro-tassa sulle piccole vincite alle slot machine

In arrivo nuove tasse sul gioco d'azzardo. Nell'ultima bozza della Manovra è stata inserita una micro-tassa per le piccole vincite alle slot machine nelle sale giochi. Il provvedimento conferma, dal 1 maggio, l'aumento al 15% della "tassa sulla fortuna" per le vincite sopra i 500 euro. Inoltre dal 1 marzo salirà, sempre al 15%, il prelievo sulle vincite sopra i 500 euro per Gratta e Vinci, Superenalotto, lotterie nazionali e WinForLife.