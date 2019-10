Manovra, malumori M5s per la stretta sulle partite Iva

Al M5s non piace la stretta sulla partite Iva prevista in Manovra. I 5 Stelle avrebbero chiesto di modificare le norme sui limiti di reddito e di detrazione delle spese, che penalizzerebbero troppo gli autonomi per i quali è previsto il regime forfettario al 15% fino a 65mila euro. Il M5s avrebbe riserve anche sul tetto al contante e sulle sanzioni previste per chi non ha il Pos.