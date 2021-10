Manovra, M5s: "Sul cashback il premier Draghi rispetti gli impegni presi"

Sul cashback "il presidente Draghi rispetti gli impegni presi in Consiglio dei ministri: il piano riparta dopo la sospensione, con gli opportuni aggiustamenti". Lo ha chiesto il vicepresidente del M5s, Michele Gubitosa. "Come ha detto il presidente Giuseppe Conte, pretendiamo chiarezza sull'impegno che era stato preso da Palazzo Chigi - ha aggiunto - la lotta all'evasione non è una bandierina del M5S, dovrebbe essere la bandiera di tutti".