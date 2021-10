Manovra, le proposte in Cabina di regia: Quota 102 solo per un anno, calo del Reddito di cittadinanza dopo due rifiuti

Quota 102 soltanto per il 2022. E' la proposta avanzata dal governo nel corso della Cabina di regia sulla Manovra. In aggiunta alla Quota transitoria di un solo anno, verrebbe istituito un fondo per traghettare i lavoratori penalizzati dai nuovi requisiti. Nella legge di Bilancio dovrebbe confluire inoltre un inasprimento dei controlli per ottenere il Reddito di cittadinanza e un taglio dell'assegno per chi rifiuta due proposte di lavoro.

Quota 102 dunque per un anno: la soluzione sulle pensioni individuata in cabina di regia è un segnale che va nella direzione del raggiungimento di un "equilibrio", cioè della garanzia di sostenibilità del sistema pensionistico, che consente anche di ragionare per il futuro di nuovi interventi di flessibilità in uscita più "mirati" del sistema delle quote. Lo spiegano fonti di governo. La soluzione rispecchierebbe la gradualità di un ritorno al sistema ordinario voluta da Draghi e allo stesso tempo mitigherebbe, rispetto ad altre soluzioni, le criticità di Quota 100 ai danni di donne e carriere discontinue.

Il "decalage" dell'assegno Rdc dovrebbe essere progressivo, dal secondo rifiuto in poi, ma non sarebbero finora state indicate le percentuali del taglio. Giovedì in Consiglio dei ministri dovrebbe approdare poi la legge sulla concorrenza.

Da M5s ok "con riserva" alle modifiche del Reddito La direzione è "giusta", soprattutto per la stretta sui controlli, ma per dare una valutazione definitiva il Movimento 5 Stelle si riserva di valutare "l'equilibrio complessivo" delle modifiche al Reddito di cittadinanza. Lo avrebbe detto il capodelegazione M5S, Stefano Patuanelli, nel corso della cabina di regia.

Sul tema pensioni, nel corso della riunione è stata inoltre confermata la decisione di prorogare per un anno Opzione donna e anche l'Ape social allargata a nuove categorie di lavori usuranti. Soddisfatta la Lega. "Nessun ritorno alla legge Fornero, si va verso la pensione a 64 anni (anziché 67) mantenendo 38 anni di contributi. In più ci sarà un fondo ad hoc di 500 milioni per accompagnare alcune categorie all'uscita anticipata dal mondo del lavoro con le regole di Quota100", fanno sapere dal Carroccio.

Superbonus villette con tetto 25mila euro Isee Arriva una proroga per il superbonus al 110% anche sulle abitazioni monofamiliari per tutto il 2022, ma con un tetto di Isee per i proprietari fino a 25mila euro e limitato quindi, viene spiegato, alle sole prime case. "Come avevamo chiesto la proroga del Superbonus sarà estesa anche alle unità monofamiliari. La misura ideata dal M5s, secondo le stime vale 12 miliardi di Pil e 150mila posti di lavoro l`anno. Significa crescita e sostenibilità". Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, su Twitter.

Verso bonus facciate nel 2022 al 60% Il bonus facciate dovrebbe essere rinnovato per tutto il 2022, ma con una percentuale al 60%. Lo si apprende da fonti governative. Oggi il bonus facciate ha una percentuale al 90%: nelle ipotesi del Documento programmatico di bilancio, la misura era destinata a non essere rinnovata, mentre ora viene confermata con una percentuale ridotta.

Verso stop al cashback, cancellato nel 2022 Verso lo stop definitivo al cashback. La misura, partita lo scorso gennaio e poi sospesa nel secondo semestre di quest'anno, secondo quanto si apprende, verrebbe cancellata. La misura era prevista anche per il primo semestre del 2022 e aveva ancora a disposizione 1,5 miliardi.