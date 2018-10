Manovra Italia,Moscovici (Ue):con 2,4% rischi su deficit strutturale

In Europa "abbiamo delle regole abbastanza precise, che non sono stupide e che dicono che il deficit nominale deve essere contenuto sotto il 3% e che il deficit strutturale deve migliorare". Lo ha ricordato il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, per il quale per l'Italia "con il 2,4% c'è un rischio, è possibile che il deficit strutturale non sia nella traiettoria fissata dal patto di stabilità e crescita".