Manovra, in bozza entrano gli sgravi per l'assunzione delle donne

La bozza della legge di Bilancio, che il governo dovrebbe presentare alle Camere nei prossimi giorni, sale a 248 articoli. Tra le altre norme, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, entra in Manovra anche quella che prevede sgravi al 100% per l'assunzione delle donne. Nel capitolo relativo al piano cashback, invece, viene specificato che i rimborsi per i pagamenti elettronici saranno esentasse.