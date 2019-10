Manovra, in aumento tabacco, sigarette elettroniche e gioco d'azzardo

Stangata per i fumatori e i giocatori d'azzardo. La Manovra finanziaria prevede infatti una serie di aumenti tra cui appunto quelli su tabacco, sigarette elettroniche e giochi. Nello specifico, per il tabacco nel mirino ci sono il trinciato, il tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche, negli ultimi tempi al centro di forti polemiche a causa di diversi decessi avvenuti negli Stati Uniti e le cui cause sembrano essere proprio le e-cig.

Sul fronte dei giochi, invece, è in fase di valutazione una proroga alle attuali concessioni e allo studio c'è l'inasprimento del costo del Noe, il nullaosta per la messa in esercizio, sugli apparecchi. Come però riporta Il Messaggero, in entrambi i casi i ricavi non sarebbero sufficienti a raggiungere il target. Di conseguenza, la scelta del governo sembrerebbe essere quella di aumentare il prelievo erariale unico.