Economia
"Ma possiamo fare cose che non avremmo potuto con lo spread a 250"

Manovra, Giorgetti: "Il tesoretto da spendere non c'è"

"Il taglio delle tasse è la priorità, spero di poterlo fare", ha dichiarato il ministro

20 Set 2025 - 13:41
© Ansa

© Ansa

"No, il tesoretto da spendere non c'è. Possiamo fare le cose che se lo spread fosse rimasto a 250 non avremmo potuto fare". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il festival di Open. "Dopodiché il timone lo so manovrare. Quindi la rotta ce l'ho precisa", ha aggiunto.

"Il taglio delle tasse è la priorità, confido di poterlo fare"

 "Credo semplicemente che tutta questa disciplina contabile di finanza pubblica è finalizzata a ridurre il carico fiscale agli italiani, non aumentare la spesa a destra e manca. È per questo motivo che questa è la priorità del governo, non semplicemente una promessa elettorale", ha detto Giorgetti, parlando del possibile intervento sull'aliquota intermedia Irpef. "Non sono abituato a fare promesse - ha aggiunto - non ne faccio normalmente, le faccio con i risultati. Quindi, confido di portare dei risultati in questo senso".

