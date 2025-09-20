Manovra, Giorgetti: "Il tesoretto da spendere non c'è"

"Credo semplicemente che tutta questa disciplina contabile di finanza pubblica è finalizzata a ridurre il carico fiscale agli italiani, non aumentare la spesa a destra e manca. È per questo motivo che questa è la priorità del governo, non semplicemente una promessa elettorale", ha detto Giorgetti, parlando del possibile intervento sull'aliquota intermedia Irpef. "Non sono abituato a fare promesse - ha aggiunto - non ne faccio normalmente, le faccio con i risultati. Quindi, confido di portare dei risultati in questo senso".