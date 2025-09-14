Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
il ministro dell'economia

Manovra, Giorgetti: "Taglio Irpef e rottamazione obiettivo, seguendo priorità"

14 Set 2025 - 11:02
© Ansa

© Ansa

Taglio dell'Irpef e rottamazione? "Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della Manovra alla festa nazionale dell'Udc. "Tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina non sono gratis e sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare - ha sottolineato -. Quindi, tenuto conto il quadro d'insieme, metteremo in fila le priorità. Sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità e lo faremo sempre rispondendo assolutamente a quelle che erano indicate sul nostro programma elettorale. Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo". 

manovra
giancarlo giorgetti
irpef

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri