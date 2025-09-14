Manovra, Giorgetti: "Taglio Irpef e rottamazione obiettivo, seguendo priorità"

Taglio dell'Irpef e rottamazione? "Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della Manovra alla festa nazionale dell'Udc. "Tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina non sono gratis e sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare - ha sottolineato -. Quindi, tenuto conto il quadro d'insieme, metteremo in fila le priorità. Sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità e lo faremo sempre rispondendo assolutamente a quelle che erano indicate sul nostro programma elettorale. Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo".