Manovra, Giorgetti: "Renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale"

In vista della Manovra di bilancio, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato: "Siamo impegnati non solo a confermare, ma anche a rendere strutturali il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle tre aliquote". Ha inoltre detto di essere ottimista sul pareggio dei bilancio primario, "obiettivo", ha spiegato, che "credo che raggiungeremo già dal 2024", prima del pagamento degli interessi. E ha poi chiarito: "Tesoretti non ce ne sono, anche perché noi siamo impegnati nella missione di risanare la finanza pubblica".