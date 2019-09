Manovra, Fioramonti: tassa da un euro su voli per finanziare scuola

"Una tassa da un euro per i voli nazionali e da 1,50 per quelli internazionali": è una delle possibili coperture per la prossima Manovra suggerita dal ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, per finanziare scuola e ricerca. Al vaglio, ha aggiunto, anche altri "microinterventi fiscali sui consumi che fanno male alla salute e all'ambiente", come una tassa su bevande zuccherate e merendine. Ciò consentirebbe di recuperare due miliardi di euro.