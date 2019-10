Manovra, Dombrovskis: "Non stiamo pensando a una bocciatura"

Bruxelles non sta valutando di bocciare la Manovra dell'Italia. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis: "Non è un'ipotesi che stiamo prendendo in considerazione", ha spiegato pur ammettendo che "abbiamo delle preoccupazioni sul bilancio italiano". Dombrovskis ha aggiunto che se la Commissione avesse voluto una bozza rivista l'avrebbe chiesta entro martedì.