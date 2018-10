Manovra, dalla procedura di infrazione alle sanzioni: ecco cosa rischia l'Italia

24 ottobre 2018 08:59 Manovra, dalla procedura di infrazione alle sanzioni: ecco cosa rischia lʼItalia Se il governo giallo-verde non ascoltasse la Commissione europea rimettendo mano alla Finanziaria, il nostro Paese andrebbe incontro a un iter lungo e oneroso

Per la prima volta dal 2013 (ovvero da quando sono in vigore le regole attuali del Patto di stabilità e crescita), la Commissione europea ha deciso di rigettare il programma di bilancio di uno Stato membro e chiedere di presentarne uno rivisto. Il governo italiano ha adesso tre settimane di tempo per cambiare i propri intendimenti e tornare a percorrere la strada della riduzione del debito pubblico che al momento è al 130% del prodotto interno lordo italiano. Come ha dichiarato il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, "è un momento forte e grave per noi, ma non è la fine del dialogo: è l'inizio di un'altra fase di questo dialogo, con l'obiettivo di poter alla fine di ridurre il debito pubblico italiano, nell'interesse del popolo italiano". Cosa succederà a questo punto al nostro paese soprattutto se, come fanno intendere i vice premier Salvini e Di Maio, la manovra resterà quella attuale?

Tre settimane per rimettere l'Italia in carreggiata - Secondo le norme comunitarie, ogni anno entro la fine di novembre la Commissione europea deve esprimere dei giudizi sui diversi bilanci nazionali. Roma ha tempo di rivedere la propria posizione entro tre settimane, in tempo cioè per la riunione del 21 novembre prossimo durante la quale i commissari ottempereranno a quell'obbligo. Delle indicazioni importanti arriveranno però, prima, l'8 novembre, quando la Commissione pubblicherà la quarta previsione economica sulla zona euro e su tali numeri si fonderà l'opinione che verrà formulata il 21 novembre. A quel punto la palla passerà ai ministri delle Finanze che si riuniranno il 3 e 4 dicembre a Bruxelles per pronunciarsi appunto sulle opinioni dei commissario.