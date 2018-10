Conte: "La manovra non si tocca, andiamo avanti" | Di Maio: "Da aziende statali migliaia di assunzioni" | Salvini: "Ascoltiamo imprenditori non burocrati"

La cabina di regia a Palazzo Chigi LaPresse 1 di 12 LaPresse 2 di 12 LaPresse 3 di 12 LaPresse 4 di 12 LaPresse 5 di 12 LaPresse 6 di 12 LaPresse 7 di 12 LaPresse 8 di 12 LaPresse 9 di 12 LaPresse 10 di 12 LaPresse 11 di 12 LaPresse 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Di Maio: "Per ogni pensionato ci sarà più di un'assunzione" - "Dall'incontro con le partecipate viene fuori che con la riforma quota 100 ci sarà più di un'assunzione per ogni pensionato e molte aziende stabilizzeranno poi i dipendenti grazie al dl dignità". Questo il parere di Luigi Di Maio. Ma anche il collega Matteo Salvini rincara: "Gli imprenditori, quindi chi fa impresa non qualche burocrate, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di posti di lavoro". "Questa - ha aggiunto Salvini - è la promozione che mi interessa, che coloro che fanno impresa garantiscano nei prossimi mesi migliaia di assunzioni". "Le riforme che abbiamo approvato e la legge di Bilancio vanno nella direzione di aiutare le persone - ha proseguito Di Maio - noi vogliamo essere promossi dai cittadini".



"Fitch boccia? Noi vogliamo la promozione dagli italiani" - "Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è buona cosa che boccino quelli attuali", ha poi affermato il ministro del Lavoro commentando l'agenzia Fitch secondo cui la manovra del governo presenta "rischi considerevoli per i target".



"Tagli ai costi della politica e all'editoria" - Nel corso del vertice con i ministri M5s Luigi Di Maio ha chiesto con forza di inserire nella manovra il progressivo azzeramento dei finanziamenti pubblici ai giornali e il taglio dei costi alla politica eliminando il più possibile gli sprechi esistenti: auto blu e voli di Stato in primis. "Sono le nostre battaglie ed è ciò che abbiamo promesso agli italiani", ha sottolineato il vicepremier Di Maio.



Conte: "Una manovra diversa avrebbe portato a recessione" - "Siamo soddisfatti e orgogliosi. Abbiamo convenuto con le imprese che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita debole, a una fase di recessione: il nostro Paese non se lo merita", ha ribadito il presidente del Consiglio. "Non prendiamo assolutamente in considerazione la possibilità" di uno spread fuori controllo e di un eventuale e conseguenze cambio della manovra, "conosciamo i fondamentali della nostra economia. Quando gli investitori conosceranno la manovra siamo fiduciosi che lo spread potrà scendere e tornerà tutto sotto controllo".



L'analisi penalizzante di Fitch - Il governo non arretra e non cambia l'impostazione della prossima manovra, che sfiora i 40 miliardi, nonostante la pioggia di critiche sulla scommessa gialloverde su crescita e deficit, coronata martedì dalla bocciatura dell'Upb. E seguita ora dal primo avvertimento da parte di Fitch, che vede "rischi considerevoli" sui target dell'esecutivo e avverte che saranno proprio i dettagli della manovra a incidere sulla revisione del rating del Paese, che però dall'agenzia è messa in programma per la prossima primavera."Vediamo rischi considerevoli per i target (della manovra, ndr), specie dopo il 2019", hanno affermato i tecnici Fitch. "Gli obiettivi della nota di aggiornamento al Def puntano a una moderata riduzione del deficit nel 2020 al 2,1% del Pil. Noi ci aspettiamo un risultato vicino al 2,6%".



Si sgonfia lo scontro di cifre per la Flax tax - In giornata era nata una polemica tra il ministro dell'Interno e il ministro dell'Economia in merito alle cifre per la Flat tax. Polemica che si è poi sgonfiata: solo il frutto di un'interpretazione, hanno chiosato Salvini e Tria a fine giornata. Nel fare il punto sulla manovra e nello snocciolare i numeri Tria aveva indicato numeri diversi per la Flat tax rispetto a quelli indicati da Matteo Salvini riguardo il 2019: 600 milioni di euro contro 1,7 miliardi annunciati dal vicepremier. L'incidente è stato chiuso con una nota congiunta in cui si parla di un miliardo e sette di media a regime.