Def, Di Maio e Salvini tirano dritto | Bagnai: "Declassamento è possibile"

Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sul governo Conte non si arresta. Rientra intanto l'"equivoco" tra il titolare del Viminale e il ministro Tria circa i fondi a disposizione per la Flat tax. In un nota congiunta i due precisano che le cifre circolate in mattinata vanno interpretate con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate sono effettivamente quelle dette da Tria (nel 2019 600 milioni, per poi salire a 1,8 miliardi nel 2020 e a 2,3 miliardi nel 2021): in totale a regime per la flat tax ci sono effettivamente 1,7 miliardi di euro all'anno.