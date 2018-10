Ufficio parlamentare di bilancio boccia il Def | M5s: "Atto di guerra"

Manovra, deficit e Pil nel nuovo Def Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tria mercoledì mattina in Commissioni Parlamento - Dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria tornerà mercoledì mattina, alle 10, davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per fornire ulteriori chiarimenti.



Il precedente - La non validazione del quadro macro non è una novità. E' già accaduto nel 2016 con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. In quella circostanza Padoan non modificò la nota di aggiornamento al Def spiegando le ragioni ma superò il contrasto con l'Upb modificando le ipotesi di manovra.



Di Maio-Salvini: "Cambiare sarebbe tradire cittadini" - La bocciatura del Def da parte dell'ufficio parlamentare di bilancio? "Ascoltiamo tutti ma gli italiani ci chiedono di tirare dritto". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Cambiare" l'impostazione della manovra "sarebbe tradire i cittadini", afferma il leader M5s Luigi Di Maio.



"Rischi al ribasso" - L'Upb segnala poi come ci siano "forti rischi al ribasso cui sono soggette le previsioni per il 2019" per alcuni fattori. In particolare, spiega Pisauro, per "le deboli tendenze congiunturali di breve termine, che rendono poco realistiche forti trend al rialzo rispetto allo scenario tendenziale del prossimo anno" e per "la possibilità che nelle attese degli operatori di mercato lo stimolo di domanda ingenerato dall'espansione dell'indebitamento venga limitato dal contestuale aumento delle turbolenze finanziarie".



Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio "disallineamenti rispetto alle stime del panel UPB e fattori di incertezza sulla crescita reale riguardano anche il biennio 2020-2021, periodo al di fuori dell'orizzonte di validazione".



Stima Pil reale 2019 tra +1,1% e +1,3% - Per l'Ufficio parlamentare di bilancio il Pil reale dovrebbe crescere dell'1,3% nel 2019. La stima dell'Upb, rispetto al +1,5% ipotizzato dal governo, "è tra +1,1% e +1,3% con uno scarto di 0,2 punti sulla parte alta e di 0,3 punti sulla mediana". Differenza ancora più marcata sul Pil nominale "che nel Def è al 3,1% mentre per noi va dal 2,2% al 2,7%, quindi uno scarto minimo di 4 decimi che diventano 7 rispetto alla mediana". "La motivazione della divergenza sul Pil reale dipende interamente dalle diverse previsioni sulla domanda interna e sui consumi per investimenti", spiega Pisauro.



"Ue può giudicare deviazioni saldi grave violazione" - La Commissione europea potrebbe giudicare la deviazione del saldo strutturale dall'Omt, insieme a quella della regola della spesa, una violazione "particolarmente grave" del Patto. E' quanto segnala Giuseppe Pisauro nel corso dell'audizione al Parlamento. "Lo scenario programmatico della NADEF 2018 si distingue da quello delineato nel Def 2018 di aprile per l'allontanamento nel 2019 e l'arresto nel 2020-21 del percorso di avvicinamento verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) - sottolinea Pisauro - . I cambiamenti ipotizzati si riflettono sul rispetto delle regole europee".



In particolare, prosegue, "per il 2019 il deterioramento del saldo strutturale di 0,8 punti percentuali di Pil, a fronte dello stesso aggiustamento richiesto (0,6 punti percentuali) comporta una deviazione significativa della regola sul saldo strutturale in termini sia annuali sia in media su due anni. Analogamente, le previsioni implicano una deviazione significativa anche per la regola della spesa".



Considerate entrambe le deviazioni, ricorda Pisauro, Bruxelles dovrebbe condurre una valutazione complessiva sul rispetto del Patto e "nel caso lo sforzo di bilancio indicato per il 2019 nella NADEF venisse confermato nel Documento programmatico di bilancio e se tale sforzo fosse giudicato dalla Commissione europea 'chiaramente' al di sotto di quanto raccomandato dal Consiglio nel luglio scorso, essa potrebbe considerare come "particolarmente grave" il mancato rispetto delle regole del Patto".