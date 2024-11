Manovra, Cgil: è la fiera dei tagli, condannati a 7 anni di austerità

Duro giudizio della Cgil sulla prossima Manovra. "Il Pil "cresce dello zero virgola; la produzione industriale cala da 19 mesi consecutivi; precarietà, lavoro nero e sommerso colpiscono 6 milioni di lavoratori, l'evasione fiscale e contributiva è a quota 82,4 miliardi" e la finanziaria è "destinata a peggiorare ulteriormente le cose. In particolare, con quella vera e propria fiera dei tagli agli investimenti e ai servizi pubblici che condanna il nostro Paese a sette anni di austerità", ha spiegato il segretario confederale, Christian Ferrari, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "A pagare il prezzo più salato di questa impostazione saranno lavoratori, pensionati, ceti popolari", ha quindi ricordato.