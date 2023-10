Cgil: "Manovra sbagliata, pronti allo sciopero generale"

La Manovra è "assolutamente sbagliata e inadeguata".

La Cgil boccia senza mezzi termini la legge di Bilancio del governo Meloni. "Una manovra sbagliata che non tutela i salari e le pensioni, che non introduce il salario minimo, che non combatte l'evasione, che non tassa la rendita e i profitti, che taglia la sanità pubblica e la scuola - spiega il sindacato -. Dovevano cancellare la legge Fornero, peggiorano quella legge, in pensione non ci va più nessuno. Non cancella la precarietà che colpisce in particolare i giovani e le donne, quindi bisogna proseguire la mobilitazione per cambiarla". Per questo, afferma il segretario Maurizio Landini, "siamo pronti allo sciopero generale".