Manovra, aumentano i risparmi da Quota 100: altri 300 milioni di euro del 2020

Aumentano ancora i risparmi da Quota 100, dovuti a un numero di domande di pensionamento anticipato minori rispetto a quelle stimate. Per il 2020 il maxi emendamento alla Manovra prevede altri 300 milioni di euro risparmiati, che si sommano agli 1,7 miliardi già messi in conto dal Def. Per il 2021 gli ulteriori risparmi salgono a 900 milioni di euro, mentre per il 2022 la previsione è di 500 milioni. In totale si tratta di 3,8 miliardi in tre anni.