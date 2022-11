Manovra, assegno unico: ipotesi 100 euro in più per gemelli e nuclei numerosi

La Manovra promette di intervenire anche sui meccanismi dell'assegno unico.

Tra le ipotesi figura anche un raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria del contributo universale per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. Sono alcune delle proposte che il ministero della Famiglia, guidato da Eugenia Roccella, avanza in vista della messa a punto della prossima Legge di bilancio. La maggiorazione verrebbe introdotta a partire dal 2023.