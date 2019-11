Manovra, arriva il domicilio digitale: multe via web

Una piattaforma per le notifiche digitali della Pubblica amministrazione, su cui ricevere atti come le multe e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate (per ora restano esclusi gli atti giudiziari). A proporla è il ministero dell'Innovazione con un emendamento alla Manovra. Si tratterebbe del primo step per arrivare a realizzare un domicilio digitale, in modo da raggiungere la persona direttamente e non tramite un numero civico.