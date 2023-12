Manovra, c'è l'intesa sui tempi: testo al Senato con la fiducia entro il 22 dicembre

Intesa tra maggioranza, governo e opposizioni sui tempi di esame della Manovra.

La legge di Bilancio, dopo i lavori della commissione, verrà chiusa con la fiducia in Aula al Senato entro il 22 dicembre, per poi essere rapidamente trasmessa alla Camera ed essere subito incardinata. "Credo che nel governo abbia prevalso la ragione - ha commentato il senatore del Pd Daniele Manca - e questo schema consente un percorso ordinato che dà al Parlamento i tempi per discutere e votare".