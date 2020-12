Manovra: 3.500 euro di incentivi per auto elettriche, ibride ed euro 6

dal-web

Il pacchetto auto che sarà inerito in Manovra "si basa sul rifinanziamento di quanto già previsto nel decreto Rilancio e vede confermato l'extra bonus di duemila euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e l'introduzione di un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione". In entrambi i casi in presenza di rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di duemila euro richiesto al venditore.