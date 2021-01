Manifestazione dei "navigator" il 9 febbraio a Roma e altre città

Tgcom24

I "navigator" manifesteranno il 9 febbraio a Roma in piazza Montecitorio e in altre città per chiedere il rinnovo del proprio contratto, in scadenza ad aprile. I sindacati, che hanno proclamato una giornata di mobilitazione nazionale, spiegano che sarebbe "inopportuno interrompere il percorso lavorativo di queste persone. Il reddito di cittadinanza è stato prorogato" e un mancato rinnovo "sarebbe un colpo al sistema dei centri per l'impiego".