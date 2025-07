Lvmh: utili in calo del 22%. Il gruppo punta sulla ripresa di Dior

Il settore del lusso non riesce a brillare. Il colosso francese della moda Lvmh ha chiuso il primo semestre 2025 con un fatturato di 39,8 miliardi di euro in calo del 4% (del 3% a livello organico). Il rallentamento maggiore è stato registrato nel settore chiave di moda e pelletteria, con ricavi a 19,1 miliardi in calo dell'8% e margini a 6,6 miliardi giù del 18%. Il titolo Lvmh è in rialzo del 3,4% alla Borsa di Parigi, premiato dagli investitori per la capacità di resilienza in un contesto macroeconomico ancora difficile. In rialzo anche gli altri titoli del lusso europei.