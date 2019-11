Lvmh: accordo definitivo per l'acquisto di Tiffany

La società leader mondiale nel settore dei beni di lusso Lvmh ha acquistato la gioielleria americana Tiffany. Lo hanno reso noto i due gruppi in una nota congiunta, confermando le indiscrezioni dei media americani su un'intesa preliminare. E' stato raggiunto un "accordo definitivo per l'acquisizione di Tiffany da parte di Lvmh al prezzo di 135 dollari per azione.