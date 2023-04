Lufthansa: rimandato ingresso in Ita Airways ma trattative continuano

L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways è stato ritardato.

Tuttavia le trattative con il nostro ministero dell'Economia "sono sulla buona strada, ma non ancora completate". È quanto comunicato dalla stessa Lufthansa. Come riferisce l'agenzia di stampa Dpa, oggi scadeva il termine per i negoziati. I dettagli o una nuova data per la firma del contratto non sono stati comunicati.