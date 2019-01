Lotteria Italia, il 6 gennaio l'estrazione: in passato 27 milioni mai ritirati

Nel 2009 non fu ritirato il primo premio - Il caso più clamoroso risale al 2008-2009, quando un romano non riscosse proprio il primo premio, quello da 5 milioni. Roma è d'altra parte la città più fortunata nella Lotteria Italia: nelle ultime 22 edizioni la Capitale ha centrato otto premi, con un vero e proprio record storico. Non è un caso se il Lazio resta ancora una volta in testa alla classifica di biglietti venduti con 1,4 milioni di tagliandi (il 20,1% del totale nazionale), ma in calo del 14,8% rispetto al 2017. Unica altra regione sopra il milione di biglietti venduti, anche per questa edizione, è la Lombardia, dove sono stati acquistati 1,2 milioni di ticket (il 16,8% del totale), che significa però il 20,2% in meno. Al terzo posto l'Emilia Romagna, con 665mila tagliandi staccati, seguita dalla Campania a quota 588mila.



Biglietti, vendite in drastico calo - Nel 2018 in complesso sono stati venduti un milione e mezzo di biglietti in meno, per un bilancio finale che è il secondo peggior risultato di sempre: sono stati piazzati solo 7 milioni di tagliandi contro gli 8,6 milioni del 2018 (meno 18,6%).



Sul dato pesa, secondo le agenzie specializzate, l'addio all'abbinamento con il Gratta&Vinci. Un connubio che fino all'anno scorso si era dimostrato vincente. Ma l'edizione 2018-2019 incassa anche un altro record negativo: da quest'anno, infatti, la Lotteria Italia è l'unico concorso nazionale superstite. Negli ultimi tre anni, infatti, era stata affiancata dalla Lotteria Braille, ma la modesta raccolta di quest'ultima ne ha decretato la fine. In passato, però, in Italia venivano organizzate fino a 13 estrazioni, abbinate spesso ad eventi nazionali di carattere culturale, il Festival di Sanremo per esempio, o sportivo, come il Giro d'Italia.