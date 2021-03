Lotteria degli scontrini: estratti i primi 10 vincitori | Ecco l'elenco dei codici da 100mila euro ciascuno

La lotteria degli scontrini nei negozi, per ora, "è un flop", ha affermato Confesercenti, secondo cui "solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare". Nelle attività commerciali 'l'effetto lotteria' si è sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in seguito alle nuove restrizioni, sottolinea l'associazione in vista della prima estrazione in programma oggi.

A pesare sono, probabilmente, "anche le scarse possibilità di vincita: una probabilità su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasi lotteria 'normale', che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni, - evidenzia ancora Confesercenti - è un migliore investimento".