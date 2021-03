Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio

Tgcom24

Dieci premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti, per un montepremi totale di 1,2 milioni di euro. Parte ufficialmente oggi, con la prima estrazione, la Lotteria degli Scontrini, il concorso lanciato dal governo a febbraio per incentivare l'acquisto con carte e quindi combattere l'evasione. I premi in palio per gli acquirenti "valgono" 100mila euro ciascuno, quelli per gli esercenti 20mila.