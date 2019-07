Lo stato mette in vendita appartamenti, uffici e negozi: un patrimonio da un miliardo di euro

"Vendesi appartamento di 110 metri quadrati in via Di Villa Pamphilij, a Roma, a 480mila euro". No, non è l'inserzione di una società immobiliare, ma quella di un sito, invimit.it , che appartiene al Ministero dell'Economia, ovvero allo Stato. Sul portale sono in vendita appartamenti, negozi e uffici situati nel cuore della capitale, ma anche a Trieste, Bologna, Firenze e Palermo. I prezzi sono convenienti, l'asta è aperta tutti, dai privati alle famiglie, e viene gestita direttamente dal ministero, senza intermediari, che fornisce tutte le informazioni utili attraverso un numero verde o sul portale dedicato dove si possono trovare i prezzi, gli indirizzi precisi, le descrizioni delle case e le relative fotografie.

L'investimento è sicuro perchè non si tratta di immobili oggetto di pignoramento - e quindi messi in vendita a causa di debiti pregressi - ma di stabili dei quali lo stato vuole liberarsi per far cassa. E infatti l'obiettivo principale di questa operazione, che vale circa un miliardo di euro, è proprio quello di servirsi del mattone pubblico per migliorare i conti e stimolare gli investimenti specie in un momento in cui il tetto al deficit, imposto dall'ue, è uno dei problemi principali del governo italiano, insieme alla legge di bilancio, ancora in fase di costruzione.