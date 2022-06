Lo sapevate che esiste la moneta da 20 euro? Eccola

Le monete appassionano tanti collezionisti, alla caccia dell'edizione speciale o limitata che possa valere una fortuna. Ma non si tratta solo di una questione di valore, è anche un fatto artistico. Recentemente hanno fatto il loro debutto le nuove

monete di Papa Francesco

, dedicate soprattutto alla lotta al Covid.

LA NUOVA MONETA DA 20 EURO

moneta da 20 euro

Vaticano

vaccino

Covid

Non è solo una banconota, quella la conosciamo tutti. C'è anche la nuovain argento del, opera di Chiara Principe e Annalisa Masini. Il tema è la pandemia e ilper contrastare il. Sulla faccia della moneta, infatti, è raffigurato un medico, un infermiere e un ragazzo che si sta sottoponendo alla somministrazione del vaccino. Valore? Online si trova a circa 200 euro.

L'IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE

importanza dei vaccini

20 euro

Papa Francesco ha più volte evidenziato l'per contrastare la diffusone del Covid, sottolineando come la cura della salute sia un “obbligo morale”, quindi è importante “proseguire lo sforzo per immunizzare anche i popoli più poveri”. Ma quella danon è l'unica nuova moneta che il Vaticano ha coniato nell'ultimo periodo.

LA MONETA DI PAPA BENEDETTO XV

monete da 5 euro

papa Benedetto XV

In 8mila confezioni è stata realizzata la serie, in finitura fior di conio, dibimettaliche, dedicate al centenario della morte di. Sul rovescio della moneta è raffigurato Benedetto XV di profilo, con le mani giunte mentre è intento a pregare e con le parole “La guerra, un'inutile strage”.

MONETE DA 2 EURO CHE VALGONO FINO A 2MILA EURO

monete da 2 euro

2mila euro.

San Marino

200 euro

Grace Kelly

Il mercato e gli scambi tra collezionisti è sempre florido. Ci sonoche ad un occhio inesperto potrebbero sembrare comuni, ma che possono valere fino aSono quelle che circolano in Europa e che sono state coniate in edizione limitata, legate a eventi speciali. Tra quelle che potrebbero valere una fortuna, il sito Flooxer Now indica la moneta cheha fatto coniare nel 2004 dopo aver aderito all'euro: può valere fino a. La moneta da 2 euro, coniata in appena 2mila esemplari, dal principato di Monaco nel 2007 in onore dipuò superare i 2mila euro di valore.