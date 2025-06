Le Manolo Blahnik, le scarpe iconiche di Sex and the City, sbarcano a Milano

MANOLO BLAHNIK E SEX AND THE CITY

Il successo di Manolo Blahnik non si misura solo in cifre, ma anche nell’impatto culturale. Il marchio ha vissuto una vera e propria consacrazione globale grazie a "Sex and the City", la serie cult che ha trasformato le sue décolleté in un’icona aspirazionale. Il personaggio di Carrie Bradshaw non ha solo indossato le scarpe Manolo, ma le ha rese oggetto del desiderio di una generazione. “Sono ossessionata da Manolo Blahnik”, dichiarava la protagonista in un episodio che ancora oggi riecheggia nelle boutique e sui social. Questo legame simbolico ha rafforzato il brand nel tempo, rendendolo sinonimo di femminilità sofisticata e status emotivo, ben oltre le dinamiche stagionali del fashion system.