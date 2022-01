Lavoro, sindacati: Marelli annuncia 550 esuberi tra impiegati e quadri

ansa

Il gruppo Marelli ha annunciato 550 esuberi in tutta Italia tra gli impiegati e i quadri. Lo ha reso noto l'azienda ai sindacati in un incontro che si è svolto in videoconferenza. Il gruppo ha anche illustrato ai sindacati la strategia che intende adottare per affrontare la situazione generale di difficoltà, fanno sapere con una nota congiunta Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e Aqcfr.