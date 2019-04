Lavoro, sindacati: "Di Maio ha sbloccato gli ammortizzatori sociali"

Il vicepremier Luigi Di Maio ha firmato il decreto "che sblocca le risorse per gli ammortizzatori sociali di 60mila lavoratori nelle 18 aree di crisi complessa in Italia, quasi 800 in Sardegna". Lo riferiscono i sindacati dei metalmeccanici sardi ex Alcoa, in presidio davanti al ministero del Lavoro a Roma. Ora il decreto andrà al Mef per la firma del ministro Tria, poi passerà alla Corte dei Conti prima che le risorse siano trasferite alle Regioni.