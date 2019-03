Lavoro, Regioni: Di Maio propone 4.500 navigator, resta caos

"Il ministro Luigi Di Maio ci ha fatto una controproposta che prevede sempre una immissione massiva nei centri per l'impiego di 4.500 navigator anziché 6mila come previsto dal decretone". Lo ha detto il coordinatore degli assessori al Lavoro, Cristina Grieco, in audizione alla Camera, sottolineando come le Regioni non intendano "mettersi di traverso" ma come resti il rischio "caos negli uffici con questa immissione di migliaia e migliaia di precari".