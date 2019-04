Lavoro, record di "stakanovisti" in Italia e in Grecia

Contrariamente a stereotipi e aspettative, l' Italia è, dopo Grecia ed Estonia, il Paese dell'area Euro dove si lavorano più ore a settimana: 33, 3 ore in più rispetto alla media europea di 30 ore e 7 in più rispetto alla Germania. E' quanto emerge dagli ultimi dati Ocse. Proprio di recente, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha detto che è necessario ridurre il'orario di lavoro a parità di salario per ridistribuire ricchezza e aumentare l'occupazione. Lo riporta Il Sole 24 Ore.

Non solo l'Italia. Al di sopra la media europea si collocano anche Irlanda, Portogallo, Slovacchia, Lettonia, Spagna, Slovenia e Lituania. Il Paese dove si lavora meno è la Germania, con 26 ore settimanali, che è seguita da Olanda (con 28 ore) e Lussemburgo, Austria e Francia (con 29).



La produttività - C'è un però. Nonostante le molte ore lavorate, l'Italia è agli ultimi posti per quanto riguarda la produttività. Secondo l'Ocse, tra il 2010 e il 2016 la produttività è aumentata solo dello 0,14% medio annuo, il dato peggiore solo dopo quello della Grecia. La Germania, invece, è tra i Paesi migliori per produttività. Inoltre, in base all'elaborazione dell’Istituto dei Sindacati Europei Etuc (European Trade Union Confederation) risulta che anche il potere di acquisto degli stipendi italiani è in calo: rispetto a 10 nni fa è sceso dell'1%.