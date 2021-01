Lavoro, Misiani: prorogare blocco licenziamenti per settori in crisi

"L'Italia non può permettersi un'ondata di licenziamenti ma non possiamo nemmeno andare avanti con una logica emergenziale". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, parlando della crisi legata alla pandemia. "Credo che il blocco dei licenziamenti debba essere prorogato per i settori maggiormente in crisi", ha aggiunto, spiegando che invece "chi ha recuperato i livelli del 2019 dovrebbe lavorare per tornare alla normalità".