Misiani: incentivi a chi rimette al lavoro dipendenti cig

"Stiamo immaginando incentivi alle imprese che riportano al lavoro i dipendenti in cassa integrazione perché la via maestra non può essere la cassa all'infinito. Dobbiamo riportare le persone a lavorare e la riduzione del cuneo fiscale può dare una mano significativa". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, confermando che "ci saranno una proroga della cassa integrazione e una proroga dello stop ai licenziamenti".