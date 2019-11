Lavoro, Italia seconda in Ue per "scoraggiati" nel 2018

L'Italia è seconda in Europa, dopo il Portogallo, per tasso di lavoratori "scoraggiati", cioè quelle persone che non stanno cercando un'occupazione perché pensano di non riuscire a trovarla. E' quanto scrive la Commissione Ue nel rapporto annuale sul mercato del lavoro. Austria e Gran Bretagna, nel 2018, hanno le percentuali più basse di "scoraggiati" (0,2% degli inattivi), mentre le più alte si registrano in Portogallo (12,5%) e in Italia (7,9%).