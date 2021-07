Ansa

Le assunzioni dei datori di lavoro privati nei 4 quattro mesi del 2021 sono state 1.715.000, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato è dovuto alla combinazione tra la flessione dei mesi di gennaio e febbraio 2021 (nel 2020 nei mesi corrispondenti non era ancora iniziato il periodo pandemico) mentre per i mesi di marzo e aprile 2021 si registra un aumento del 18% e del 210% rispetto agli stessi mesi del 2020. Lo rileva l'Inps.