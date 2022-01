Lavoro, in Italia oltre 7 milioni di donne inattive tra i 30 e i 69 anni

ansa

In Italia le donne inattive tra i 30 e i 69 anni sono oltre 7 milioni. Un dato che rappresenta il 43% delle donne in questa fascia d'età, mentre nella media Ue le donne che non lavorano né cercano occupazione sono il 32% (in Germania il 24% e in Svezia 19%). Risulta in una ricerca di Randstad Research, secondo cui pesa la maternità, ma l'inattività si prolunga oltre il periodo in cui scelgono di concentrarsi sulla famiglia, per l'assenza di supporti.