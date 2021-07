Lavoro, contratti a termine più flessibili solo fino a settembre 2022

ansa

La commissione Bilancio approva un subemendamento al decreto Sostegni bis. E' stata aggiunta una scadenza, il 30 settembre 2022, alla maggiore flessibilità sulla durata dei contratti a termine introdotta due giorni fa. L'emendamento in origine aggiungeva alle causali per la proroga fino a 24 mesi anche "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi". E' stato invece bocciato un altro subemendamento che poneva come limite il 31 luglio.