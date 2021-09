Lavoro, Cgil: "Nel 2020 3,9 milioni di disoccupati sostanziali, indice al 14,5%"

ansa

Nel 2020 è pari al 14,5% l'indice di disoccupazione sostanziale, che tiene conto sia dei disoccupati ufficiali (quelli che non lavorano e lo cercano attivamente) sia di coloro che sarebbero disponibili a lavorare ma non cercano e hanno avuto precedenti esperienze. Lo riferisce la Cgil, ricordando che viene considerato "occupato" anche chi è in cassa integrazione da oltre tre mesi. Si tratta nel complesso di 3,9 milioni di persone.