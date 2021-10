Lavoro, 880 milioni di euro alle Regioni per le politiche attive

-afp

Arriva una prima attuazione del programma "Gol per la Garanzia" dell'occupabilità dei lavoratori. Un decreto interministeriale ha avviato il procedimento per stanziare 880 milioni di euro in favore delle Regioni per attuare politiche attive e formazione in campo lavorativo. Il provvedimento è una parte della "milestone" prevista in questo settore dal Pnrr. Si tratta del 20% del totale di 4,4 miliardi previsti dal governo per le politiche attive.