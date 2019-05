La web tax non parte, rischio di un "mini-buco" da 150 milioni

La web tax non decolla nemmeno sotto il governo M5s-Lega. Il decreto attuativo, che doveva arrivare entro il 30 aprile, non ha visto la luce, rallentato dal mancato accordo in sede Ue. La tassa prevede un'aliquota del 3% per le aziende con oltre 750 milioni di ricavi di cui almeno 5,5 milioni da servizi digitali in Italia. Se non sarà operativa si rischia subito un "mini-buco" da 150 milioni, che sale a oltre mezzo miliardo l'anno a regime.