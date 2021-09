La crisi del colosso cinese Evergrande spaventa i mercati mondiali: si teme una nuova Lehman Brothers

Prodotti finanziari ai piccoli investitori per finanziare i debiti Evergrande - Da due mesi centinaia di piccoli investitori protestano ogni giorno perché temono di perdere i loro risparmi, dopo i segnali inquietanti che arrivano dal gruppo. Il Financial Times rivela che Evergrande ha ammesso di aver utilizzato miliardi di euro raccolti attraverso prodotti finanziari venduti agli investitori retail per finanziare i suoi debiti e per ripagare gli investimenti più importanti. I timori dei piccoli risparmiatori sono quindi fondati. Il colosso cinese ha sempre fatto largo uso di questi prodotti, incitando gli acquirenti di case a sottoscriverli. I manager del gruppo sollecitavano i loro subordinati a investire e a volte i fornitori ricevevano questi titoli in sostituzione dei pagamenti cash.

Rischio default - Il Financial Times spiega che questi prodotti, troppo sofisticati per gli investitori retail, sono stati acquistati da 80mila persone e ammontano a circa 40 miliardi di yuan (5,3 miliardi di euro). Con il gruppo sull'orlo del default, con una "tremenda pressione" sul fonte liquidità, come ha detto la stessa compagnia alla Borsa di Hong Kong, tutti questi investitori tremano.

Tentativi di rassicurazioni - A poco servono le rassicurazioni del numero uno del gruppo, Hui Ka Yan, che ha promesso ai dipendenti che l'azienda "supererà il suo momento più buio". Per dare un segnale concreto, la scorsa settimana il gruppo ha rivelato che la moglie del fondatore, Ding Yumei, ha investito proprio in questi prodotti qualche milione di euro. Ma non sembra che questa notizia abbia avuto l'effetto sperato.

Indebitamento da capogiro - D'altra parte la compagnia rischia oggi concretamente il default, segnalato anche dai declassamenti del credito da parte delle agenzie di rating. Evergrande ha oggi un indebitamento che si aggira intorno ai 2mila miliardi di yuan, cioè 262,6 miliardi di euro.