La "città a 15 minuti" è una realtà solo per il 39% degli italiani

Le città a 15 minuti sono ancora un miraggio per gran parte degli italiani. Solo il 39% dei cittadini ha punti vendita di alimentari sotto casa. La teoria dello scienziato franco-colombiano Carlos Moreno che ipotizza una qualità della vita migliore se i servizi essenziali sono raggiungibili in 15 minuti, appare lontana dal diventare pratica. Se la situazione è più che accettabile per le province del Mezzogiorno (con BAT, Bari e Cagliari in testa, seguite da Napoli, Foggia e Taranto) dove il 60% dei cittadini raggiunge almeno un punto vendita tempo, lo stesso non si può dire per Belluno, Rieti, Udine e Treviso dove la prossimità viene garantita a meno di un cittadino su quattro.